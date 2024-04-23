Ефросинья Степановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти04.08.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Степан Фадеевич
Мать: Ирина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Иосифович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Феодосья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фёкла Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
18.02.1853
Сын: Яков Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
01.02.1855
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
23.05.1856
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Иосифович
Смерть
04.08.1889