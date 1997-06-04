Обиходова (Денисова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения15.02.1923
Дата смерти04.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923
Отец: Денисов Семён
Мать: Денисова Пелагея
Рождение ребёнка
14.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Обиходов Александр
Бракосочетание
01.07.1948
Муж: Обиходов Александр
Рождение ребёнка
02.10.1952
Сын: Обиходов Валентин
Отец ребёнка: Обиходов Александр
Красный Яр, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.06.1997