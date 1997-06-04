Обиходова (Денисова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обиходова (Денисова) Евдокия

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Место рождения

Животинки, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

15.02.1923

Дата смерти

04.06.1997

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1896 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1923

Отец: Денисов Семён

Мать: Денисова Пелагея

Животинки, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
14.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Обиходов Александр

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.07.1948

Муж: Обиходов Александр

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1952

Сын: Обиходов Валентин

Отец ребёнка: Обиходов Александр

Красный Яр, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
04.06.1997
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