Обиходов Валентин
Место рождения
Дата рождения02.10.1952
Дата смерти24.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1952
Отец: Обиходов Александр
Мать: Обиходова Евдокия
Бракосочетание
06.11.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1985
Сын: Обиходов Григорий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.07.2023
Причина смерти: Рак