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Обиходов Валентин

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Место рождения

Красный Яр, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.10.1952

Дата смерти

24.07.2023

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1952

Отец: Обиходов Александр

Мать: Обиходова Евдокия

Красный Яр, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
06.11.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.05.1985

Сын: Обиходов Григорий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
24.07.2023
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Рак
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