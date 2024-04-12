Обиходов Александр
Место рождения
Дата рождения15.12.1917
Дата смертиОколо 1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1917
Отец: Обиходов Яков
Мать: Обиходова Анна
Военная служба
23.01.1942
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
мл.сержант
Рождение ребёнка
14.03.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обиходова Евдокия
Бракосочетание
01.07.1948
Жена: Обиходова Евдокия
Рождение ребёнка
02.10.1952
Сын: Обиходов Валентин
Мать ребёнка: Обиходова Евдокия
Смерть
Около 1984
Военная награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени, вероятно не вручена