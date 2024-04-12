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Обиходов Александр

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Место рождения

Ладыгино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.12.1917

Дата смерти

Около 1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1917

Отец: Обиходов Яков

Мать: Обиходова Анна

Ладыгино, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
23.01.1942
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
мл.сержант
Рождение ребёнка
14.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обиходова Евдокия

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.07.1948

Жена: Обиходова Евдокия

Сухиничи, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1952

Сын: Обиходов Валентин

Мать ребёнка: Обиходова Евдокия

Красный Яр, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Около 1984
Военная награда
06.11.1985
Красный Яр, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Орден Отечественной войны II степени, вероятно не вручена
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