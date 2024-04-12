Денисова (Мазина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Мазина) Пелагея

Место рождения

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

20.09.1896

Дата смерти

20.11.1969

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896

Отец: Мазин Михаил Афанасьев

Мать: Мазина Евдокия Васильева

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Между 1918 и 1923

Муж: Денисов Семён

Рождение ребёнка
15.02.1923

Дочь: Обиходова Евдокия

Отец ребёнка: Денисов Семён

Животинки, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.11.1931

Дочь: Клюева Наталья

Отец ребёнка: Денисов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Денисов Семён

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
20.11.1969
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