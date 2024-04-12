Денисова (Мазина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения20.09.1896
Дата смерти20.11.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1896
Отец: Мазин Михаил Афанасьев
Мать: Мазина Евдокия Васильева
Бракосочетание
Между 1918 и 1923
Муж: Денисов Семён
Рождение ребёнка
15.02.1923
Дочь: Обиходова Евдокия
Отец ребёнка: Денисов Семён
Животинки, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
25.11.1931
Дочь: Клюева Наталья
Отец ребёнка: Денисов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Денисов Семён
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Смерть
20.11.1969