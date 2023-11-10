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Мазин Михаил Афанасьев

Место рождения

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мазин Афанасий Ефимов

Мать: Мазина Александра Федорова

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
08.?.1893

Жена: Мазина Евдокия Васильева

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1896

Дочь: Денисова Пелагея

Мать ребёнка: Мазина Евдокия Васильева

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазин Неизвестно

Мать ребёнка: Мазина Евдокия Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
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