Мазин Михаил Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Мазин Афанасий Ефимов
Бракосочетание
08.?.1893
Жена: Мазина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
20.09.1896
Дочь: Денисова Пелагея
Мать ребёнка: Мазина Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мазин Неизвестно
Мать ребёнка: Мазина Евдокия Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно