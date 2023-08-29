Мазин Афанасий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник
Бракосочетание
04.?.1873
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Мазина Александра Федорова
Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно