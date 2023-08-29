Мазин Афанасий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазин Афанасий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин собственник
Бракосочетание
04.?.1873

Жена: Мазина Александра Федорова

Рождение ребёнка
1876

Сын: Мазин Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Мазина Александра Федорова

Еловка, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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