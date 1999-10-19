Принус (Урбанович) Елена Филипповна 06.05.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Принус (Урбанович) Елена Филипповна

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Место рождения

Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область

Дата рождения

06.05.1944

Дата смерти

19.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1944

Отец: Урбанович Филипп Михайлов

Мать: Урбанович (Крупица) Анна Василиева

Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Принус Алексей Куприянович

Рождение ребёнка
17.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Принус Алексей Куприянович

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.12.1969

Дочь: Сёмуха (Принус) Тамара Алексеевна

Отец ребёнка: Принус Алексей Куприянович

Смерть
19.10.1999
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область

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