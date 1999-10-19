Принус (Урбанович) Елена Филипповна
Место рождения
Дата рождения06.05.1944
Дата смерти19.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Принус Алексей Куприянович
Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.12.1969
Дочь: Сёмуха (Принус) Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Принус Алексей Куприянович
Смерть
19.10.1999
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область