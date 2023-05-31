Урбанович Филипп Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1944
Дочь: Принус (Урбанович) Елена Филипповна
Мать ребёнка: Урбанович (Крупица) Анна Василиева
Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.11.1948
Сын: Урбанович Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Урбанович (Крупица) Анна Василиева
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Черток (Урбанович) Зинаида Филипповна
Мать ребёнка: Урбанович (Крупица) Анна Василиева
Смерть
1956