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Урбанович Филипп Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урбанович (Крупица) Анна Василиева

Рождение ребёнка
06.05.1944

Дочь: Принус (Урбанович) Елена Филипповна

Мать ребёнка: Урбанович (Крупица) Анна Василиева

Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.11.1948

Сын: Урбанович Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Урбанович (Крупица) Анна Василиева

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Черток (Урбанович) Зинаида Филипповна

Мать ребёнка: Урбанович (Крупица) Анна Василиева

Смерть
1956

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