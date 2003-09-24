Урбанович (Крупица) Анна Василиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урбанович (Крупица) Анна Василиева

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Место рождения

Воля-Крупицы, Мостовский район, Гродненская область

Дата рождения

10.05.1905

Дата смерти

24.09.2003

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1905

Отец: Крупица Василий

Мать: не указана

Воля-Крупицы, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
06.05.1944

Дочь: Принус Елена Филипповна

Отец ребёнка: Урбанович Филипп Михайлов

Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.11.1948

Сын: Урбанович Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Урбанович Филипп Михайлов

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Черток Зинаида Филипповна

Отец ребёнка: Урбанович Филипп Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урбанович Филипп Михайлов

Смерть
24.09.2003
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область