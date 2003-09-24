Урбанович (Крупица) Анна Василиева
Место рождения
Дата рождения10.05.1905
Дата смерти24.09.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1905
Отец: Крупица Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1944
Дочь: Принус Елена Филипповна
Отец ребёнка: Урбанович Филипп Михайлов
Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
05.11.1948
Сын: Урбанович Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Урбанович Филипп Михайлов
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Черток Зинаида Филипповна
Отец ребёнка: Урбанович Филипп Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.09.2003
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область