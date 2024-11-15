деревня Великая Воля, Дятловский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Великая Воля

Дятловский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Куриловичская волость
503. Великая воля, село бывшее государственное, дворов 11, жителей 84, церковь православная, водяная мельница

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Куриловичская волость
Великая-ВоляДеревня125634020Деречин

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Дятловский район, Рудояворский сельсовет
д Великая Воля6

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Дятловский район, Поречский сельсовет
д. Великая Воля15

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