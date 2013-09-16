Принус Алексей Куприянович
Место рождения
Дата рождения25.03.1941
Дата смерти16.09.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.05.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Принус (Урбанович) Елена Филипповна
Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.12.1969
Дочь: Сёмуха (Принус) Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Принус (Урбанович) Елена Филипповна
Смерть
16.09.2013
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область