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Принус Алексей Куприянович

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Место рождения

Займище, Мостовский район, Гродненская область

Дата рождения

25.03.1941

Дата смерти

16.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1941

Отец: Принус Куприян Иванов

Мать: Терешко (Лупач) Мария Захарова

Займище, Мостовский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Принус (Урбанович) Елена Филипповна

Рождение ребёнка
17.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Принус (Урбанович) Елена Филипповна

Перелюб, Перелюбский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.12.1969

Дочь: Сёмуха (Принус) Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Принус (Урбанович) Елена Филипповна

Смерть
16.09.2013
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область

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