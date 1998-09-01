Терешко (Лупач) Мария Захарова
Место рождения
Дата рождения01.07.1915
Дата смерти01.09.1998
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915
Отец: Лупач Захар Михайлов
Мать: Василина Иванова
Рождение ребёнка
25.03.1941
Сын: Принус Алексей Куприянович
Отец ребёнка: Принус Куприян Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Терешко Леонид Игнатьевич
Отец ребёнка: Терешко Игнатий Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1998
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область