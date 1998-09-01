Терешко (Лупач) Мария Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терешко (Лупач) Мария Захарова

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Место рождения

Займище, Мостовский район, Гродненская область

Дата рождения

01.07.1915

Дата смерти

01.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1915

Отец: Лупач Захар Михайлов

Мать: Василина Иванова

Займище, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
25.03.1941

Сын: Принус Алексей Куприянович

Отец ребёнка: Принус Куприян Иванов

Займище, Мостовский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терешко Леонид Игнатьевич

Отец ребёнка: Терешко Игнатий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терешко Игнатий Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Принус Куприян Иванов

Смерть
01.09.1998
Крутиловичи, Дятловский район, Гродненская область
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