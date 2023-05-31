Принус Куприян Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Принус Куприян Иванов

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Место рождения

Займище, Мостовский район, Гродненская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

14.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Займище, Мостовский район, Гродненская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терешко (Лупач) Мария Захарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна

Рождение ребёнка
25.03.1941

Сын: Принус Алексей Куприянович

Мать ребёнка: Терешко (Лупач) Мария Захарова

Займище, Мостовский район, Гродненская область
Смерть
14.08.1973
Даниловичи, Дятловский район, Гродненская область

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