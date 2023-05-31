Принус Куприян Иванов
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти14.08.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1941
Сын: Принус Алексей Куприянович
Мать ребёнка: Терешко (Лупач) Мария Захарова
Смерть
14.08.1973
Даниловичи, Дятловский район, Гродненская область