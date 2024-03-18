Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.11.1936
Отец ребёнка: Груда Иосиф Казимиров
Рождение ребёнка
29.11.1941
Дочь: Груда Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Груда Иосиф Казимиров
Смерть
Неизвестно