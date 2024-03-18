Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груда (Сёмуха) Бронислава Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.
1913 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груда Иосиф Казимиров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Принус Куприян Иванов

Рождение ребёнка
28.11.1936

Сын: Груда Эдуард Иосифович

Отец ребёнка: Груда Иосиф Казимиров

Рождение ребёнка
29.11.1941

Дочь: Груда Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Груда Иосиф Казимиров

Смерть
Неизвестно

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