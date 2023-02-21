Тржецяк Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тржецяк Анатолий Евгеньевич
Мать: Тржецяк Евдокия
Рождение ребёнка
01.03.1948
Сын: Тржецяк Александр Владимирович
Мать ребёнка: Тржецяк Лидия Владимировна
Рождение ребёнка
12.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тржецяк Лидия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно