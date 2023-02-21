Тржецяк Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тржецяк Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тржецяк Анатолий Евгеньевич

Мать: Тржецяк Евдокия

Рождение ребёнка
01.03.1948

Сын: Тржецяк Александр Владимирович

Мать ребёнка: Тржецяк Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
12.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тржецяк Лидия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тржецяк Лидия Владимировна

Смерть
Неизвестно
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