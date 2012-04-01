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Тржецяк Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1948

Дата смерти

01.04.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1948

Отец: Тржецяк Владимир Анатольевич

Мать: Тржецяк Лидия Владимировна

Рождение ребёнка
20.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.2012
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