Тржецяк Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1948
Дата смерти01.04.2012
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1948
Рождение ребёнка
20.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.2012