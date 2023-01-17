Тржецяк Анатолий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1906
Дочь: Бродовская Александра Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1918
Сын: Тржецяк Григорий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Корчева, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
На 1917 г.: канцелярский чиновник Гродненского губернского присутствия, подполковник в отставке
Образование
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Образовательное учреждение: Киевское пехотное юнкерское училище по 2 разряду
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тржецяк Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Тржецяк Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тржецяк Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: Тржецяк Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тржецяк Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галанза Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно