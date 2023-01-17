Тржецяк Анатолий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тржецяк Анатолий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Дочь: Бродовская Александра Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.06.1918

Сын: Тржецяк Григорий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Корчева, Россия
Работа или профессия
Неизвестно
На 1917 г.: канцелярский чиновник Гродненского губернского присутствия, подполковник в отставке
Образование
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Образовательное учреждение: Киевское пехотное юнкерское училище по 2 разряду
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тржецяк Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Тржецяк Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тржецяк Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: Тржецяк Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тржецяк Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галанза Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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