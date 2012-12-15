Тржецяк Лидия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тржецяк Лидия Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1924

Дата смерти

15.12.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1948

Сын: Тржецяк Александр Владимирович

Отец ребёнка: Тржецяк Владимир Анатольевич

Рождение ребёнка
12.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тржецяк Владимир Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тржецяк Владимир Анатольевич

Смерть
15.12.2012
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