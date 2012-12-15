Тржецяк Лидия Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1924
Дата смерти15.12.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1948
Сын: Тржецяк Александр Владимирович
Отец ребёнка: Тржецяк Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
12.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тржецяк Владимир Анатольевич
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2012