Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1953
Сын: Чехонадских Александр Иванович
Отец ребёнка: Чехонадских Иван
Рождение ребёнка
1957
Сын: Чехонадских Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чехонадских Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чехонадских Иван
Смерть
Неизвестно