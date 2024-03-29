Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Соложенкина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
06.02.1953

Сын: Чехонадских Александр Иванович

Отец ребёнка: Чехонадских Иван

Рождение ребёнка
1957

Сын: Чехонадских Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чехонадских Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чехонадских Иван

Смерть
Неизвестно
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