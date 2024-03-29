Чехонадских Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1953
Сын: Чехонадских Александр Иванович
Мать ребёнка: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1957
Сын: Чехонадских Владимир Иванович
Мать ребёнка: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно