Чехонадских Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехонадских Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1953

Сын: Чехонадских Александр Иванович

Мать ребёнка: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Чехонадских Владимир Иванович

Мать ребёнка: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна

Смерть
Неизвестно
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