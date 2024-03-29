Чехонадских Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чехонадских Лилия Александровна
Мать ребёнка: Чехонадских Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чехонадских Елена Александровна
Мать ребёнка: Чехонадских Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чехонадских Любовь
Смерть
Неизвестно