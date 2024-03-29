Чехонадских Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чехонадских Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1953

Отец: Чехонадских Иван

Мать: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чехонадских Лилия Александровна

Мать ребёнка: Чехонадских Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чехонадских Елена Александровна

Мать ребёнка: Чехонадских Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чехонадских Любовь

Смерть
Неизвестно
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