Соложенкина Наталья Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соложенкина Наталья Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1902

Дата смерти

20.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1931

Дочь: Фогель-Соложенкина Раиса Александровна

Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович

Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Соложенкин Алексей Александрович

Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер в младенчестве Александрович

Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соложенкин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Вера Александровна

Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.02.1980
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