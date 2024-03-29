Соложенкина Наталья Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1902
Дата смерти20.02.1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1931
Дочь: Фогель-Соложенкина Раиса Александровна
Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович
Рождение ребёнка
12.07.1941
Сын: Соложенкин Алексей Александрович
Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер в младенчестве Александрович
Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соложенкин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Вера Александровна
Отец ребёнка: Соложенкин Александр Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чехонадских-Соложенкина Татьяна Александровна
Смерть
20.02.1980