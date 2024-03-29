Неверова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соложенкин Александр Акимович

Мать: Соложенкина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
12.09.1959

Сын: Неверов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Неверов Николай

Рождение ребёнка
25.02.1966

Дочь: Гущеварова-Неверова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Неверов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Николай

Смерть
Неизвестно
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