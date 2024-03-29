Неверова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.09.1959
Сын: Неверов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Неверов Николай
Рождение ребёнка
25.02.1966
Дочь: Гущеварова-Неверова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Неверов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неверов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неверов Николай
Смерть
Неизвестно