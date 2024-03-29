Соложенкин Александр Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1910
Дата смерти01.04.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.12.1931
Дочь: Фогель-Соложенкина Раиса Александровна
Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
12.07.1941
Сын: Соложенкин Алексей Александрович
Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер в младенчестве Александрович
Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соложенкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Вера Александровна
Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна
Смерть
01.04.1968