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Соложенкин Александр Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1910

Дата смерти

01.04.1968

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1931

Дочь: Фогель-Соложенкина Раиса Александровна

Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
12.07.1941

Сын: Соложенкин Алексей Александрович

Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер в младенчестве Александрович

Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соложенкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Вера Александровна

Мать ребёнка: Соложенкина Наталья Абрамовна

Смерть
01.04.1968
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