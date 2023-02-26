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Дария Андреева

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Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.03.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1859

Отец: Алексеенков Андрей Алексеев

Мать: Анна Емельянова

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1878

Муж: Кодратий Александров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1879

Дочь: Пелагея Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1881

Сын: Павел Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Варвара Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Рождение ребёнка
25.02.1884

Дочь: Евдокия Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: Мария Кодратиева

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Федосий Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Андрей Кодратиев

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.09.1890

Сын: Фёдор Кодратиев

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1892

Сын: Сергей Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1894

Дочь: Соломония Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Бакши, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.03.1897

Сын: Семён Кодратов

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Васса Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Марина Кодратова

Отец ребёнка: Кодратий Александров

Смерть
Неизвестно
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