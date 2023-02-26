Дария Андреева
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.03.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алексеенков Андрей Алексеев
Мать: Анна Емельянова
Муж: Кодратий Александров
Дочь: Пелагея Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Сын: Павел Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Дочь: Варвара Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Дочь: Евдокия Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Дочь: Мария Кодратиева
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Сын: Федосий Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Сын: Андрей Кодратиев
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Сын: Фёдор Кодратиев
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Сын: Сергей Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Дочь: Соломония Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Сын: Семён Кодратов
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Дочь: Васса Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Александров
Дочь: Марина Кодратова
Отец ребёнка: Кодратий Александров