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Алексеенков Алексей Андреев

Место рождения

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Алексеенков Андрей Алексеев

Мать: Анна Емельянова

Бракосочетание
18.02.1883

Жена: Алексеенкова Акилина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Алексеенков Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Алексеенкова Акилина Иванова

Рождение ребёнка
14.04.1890

Дочь: (Алексеенкова) Ирина Алексеева

Мать ребёнка: Алексеенкова Акилина Иванова

Бракосочетание
21.05.1904

Жена: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: (Алексеенкова) Анна Алексеева

Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева

Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Алексеенков Николай Алексеев

Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева

Рождение ребёнка
14.07.1911

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева

Рождение ребёнка
04.02.1915

Дочь: Марфа Алексеева

Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева

Смерть
Неизвестно

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