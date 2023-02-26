Алексеенков Алексей Андреев
Место рожденияд.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1862
Отец: Алексеенков Андрей Алексеев
Мать: Анна Емельянова
Бракосочетание
18.02.1883
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Алексеенков Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Алексеенкова Акилина Иванова
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: (Алексеенкова) Ирина Алексеева
Мать ребёнка: Алексеенкова Акилина Иванова
Бракосочетание
21.05.1904
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1905
Дочь: (Алексеенкова) Анна Алексеева
Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева
Рождение ребёнка
24.07.1908
Сын: Алексеенков Николай Алексеев
Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева
Рождение ребёнка
14.07.1911
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева
Рождение ребёнка
04.02.1915
Дочь: Марфа Алексеева
Мать ребёнка: Алексеенкова Ульяна (Улита) Яковлева
Смерть
Неизвестно