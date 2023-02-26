Алексеенкова Акилина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смерти21.06.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.02.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1885
Сын: Алексеенков Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Андреев
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1890
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Андреев
д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
21.06.1902
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной