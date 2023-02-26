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Алексеенкова Акилина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

21.06.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.02.1883

Муж: Алексеенков Алексей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.11.1885

Сын: Алексеенков Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Андреев

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1890

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексеенков Алексей Андреев

д.Лёщенки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
21.06.1902
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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