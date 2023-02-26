Анна Емельянова
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.02.1850
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1855
Сын: Алексеенков Семён Андреев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1856
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1859
Дочь: Дария Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862
Сын: Алексеенков Алексей Андреев
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1864
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев
д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно