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Анна Емельянова

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Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.02.1850

Муж: Алексеенков Андрей Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1855

Сын: Алексеенков Семён Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1856

Сын: Алексеенко Иван Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лещенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.03.1859

Дочь: Дария Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Алексеенков Алексей Андреев

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1864

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Алексеенков Андрей Алексеев

д.Лёщенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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