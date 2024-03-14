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Шахурин Михей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Шахурин Иван Афанасьевич

Мать: Шахурина Мавра Григорьевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Минодора Михеевна

Мать ребёнка: Шахурина Прасковья Кузьминична

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шахурин Варлам Михеевич

Мать ребёнка: Шахурина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шахурин Фрол Михеевич

Мать ребёнка: Шахурина Прасковья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахурина Прасковья Кузьминична

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1837
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