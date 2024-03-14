Шахурин Михей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Минодора Михеевна
Мать ребёнка: Шахурина Прасковья Кузьминична
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Шахурина Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Шахурина Прасковья Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1837