Шахурина (Семерикова) Прасковья Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Минодора Михеевна
Отец ребёнка: Шахурин Михей Иванович
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Шахурин Михей Иванович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Шахурин Михей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно