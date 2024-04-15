Шахурина (Семерикова) Прасковья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахурина (Семерикова) Прасковья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Минодора Михеевна

Отец ребёнка: Шахурин Михей Иванович

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутянской (?) переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шахурин Варлам Михеевич

Отец ребёнка: Шахурин Михей Иванович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шахурин Фрол Михеевич

Отец ребёнка: Шахурин Михей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шахурин Михей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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