Шахурин Фрол Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шахурин Григорий Фролович
Мать ребёнка: Шахурина Катерина Корниловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Шахурина) Неонила Фроловна
Мать ребёнка: Шахурина Катерина Корниловна
Смерть
Неизвестно