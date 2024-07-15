Шахурин Фрол Михеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШахурин Фрол Михеевич

Шахурин Фрол Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Шахурин Михей Иванович

Мать: Шахурина (Семерикова) Прасковья Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахурина Катерина Корниловна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Шахурин Григорий Фролович

Мать ребёнка: Шахурина Катерина Корниловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Шахурина) Неонила Фроловна

Мать ребёнка: Шахурина Катерина Корниловна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.