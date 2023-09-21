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Шахурин Варлам Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шахурин Михей Иванович

Мать: Шахурина Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шахурин Самсон Варламович

Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шахурин Василий Варламович

Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Варламовна

Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шахурин Афанасий Варламович

Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шахурина Хеврония Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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