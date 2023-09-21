Шахурин Варлам Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1831
Сын: Шахурин Самсон Варламович
Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шахурин Василий Варламович
Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Варламовна
Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шахурин Афанасий Варламович
Мать ребёнка: Шахурина Хеврония Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно