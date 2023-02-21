Залкинд (Аким) Мария Эфраимовна
Место рожденияг. Галич, Россия
Дата рождения11.03.1891
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1891
Отец: Аким Эфраим Нафтальевич
Мать: Аким Рахиль Лазаревна
г. Галич, Россия
Бракосочетание
29.05.1917
Рождение ребёнка
26.09.1919
Дочь: Крупенина Мэри
Отец ребёнка: Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович
Галич Россия
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно
Donskoe, Москва