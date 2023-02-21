Залкинд (Аким) Мария Эфраимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залкинд (Аким) Мария Эфраимовна

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Место рождения

г. Галич, Россия

Дата рождения

11.03.1891

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1891

Отец: Аким Эфраим Нафтальевич

Мать: Аким Рахиль Лазаревна

г. Галич, Россия
Бракосочетание
29.05.1917

Муж: Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1919

Дочь: Крупенина Мэри

Отец ребёнка: Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович

Галич Россия
Смерть
1980
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Donskoe, Москва
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