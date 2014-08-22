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Крупенина (Залкинд) Мэри

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Место рождения

Галич Россия

Дата рождения

26.09.1919

Дата смерти

22.08.2014

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1919

Отец: Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович

Мать: Залкинд Мария Эфраимовна

Галич Россия
Бракосочетание
12.05.1941

Муж: Крупенин Арон

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупенин Арон

Soviet Union
Смерть
22.08.2014
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Donskoe, Москва
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