Крупенина (Залкинд) Мэри
Место рожденияГалич Россия
Дата рождения26.09.1919
Дата смерти22.08.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1919
Галич Россия
Бракосочетание
12.05.1941
Муж: Крупенин Арон
Рождение ребёнка
15.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупенин Арон
Soviet Union
Смерть
22.08.2014
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Donskoe, Москва