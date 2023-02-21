Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович
Место рожденияЛатвия
Дата рождения1889
Дата смерти16.07.1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Залкинд Александр
Мать: Залкинд Этель Марковна
Латвия
Бракосочетание
29.05.1917
Жена: Залкинд Мария Эфраимовна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1919
Дочь: Крупенина Мэри
Мать ребёнка: Залкинд Мария Эфраимовна
Галич Россия
Смерть
16.07.1949
г. Рига
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Donskoe, Москва