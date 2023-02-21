Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залкинд Илья (Израиль-Илья) Борухович

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Место рождения

Латвия

Дата рождения

1889

Дата смерти

16.07.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Залкинд Александр

Мать: Залкинд Этель Марковна

Латвия
Бракосочетание
29.05.1917

Жена: Залкинд Мария Эфраимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.09.1919

Дочь: Крупенина Мэри

Мать ребёнка: Залкинд Мария Эфраимовна

Галич Россия
Смерть
16.07.1949
г. Рига
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Donskoe, Москва
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