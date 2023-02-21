Аким (Левите) Рахиль Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким (Левите) Рахиль Лазаревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Аким Нафтель (Нафталий) Эфраимович

Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич

Рождение ребёнка
11.03.1891

Дочь: Залкинд Мария Эфраимовна

Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич

г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
1893

Сын: Аким Лев Эфраимович

Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич

г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Аким (akim) Лазарь (Lazar Efraimovich)

Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исерлис Дания Эфраимовна

Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич

г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аким Буним Эфраимович

Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич

г. Галич, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Эфраим Нафтальевич

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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