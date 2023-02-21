Аким (Левите) Рахиль Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Аким Нафтель (Нафталий) Эфраимович
Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич
Рождение ребёнка
11.03.1891
Дочь: Залкинд Мария Эфраимовна
Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич
г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
1893
Сын: Аким Лев Эфраимович
Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич
г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Аким (akim) Лазарь (Lazar Efraimovich)
Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исерлис Дания Эфраимовна
Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич
г. Галич, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аким Эфраим Нафтальевич
г. Галич, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния