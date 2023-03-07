Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти02.04.1899
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Д. Окуловка Петр Андреевич
Мать: ?
Бракосочетание
02.11.1883
Жена: Андреева Васса Федотова
Рождение ребёнка
17.04.1885
Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Матрена Лукьяновна
Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова
Рождение ребёнка
11.02.1892
Дочь: Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова
Смерть
02.04.1899