Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

02.04.1899

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Д. Окуловка Петр Андреевич

Мать: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1883

Жена: Андреева Васса Федотова

Рождение ребёнка
17.04.1885

Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Евдокия Лукьяновна

Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Матрена Лукьяновна

Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1892

Дочь: Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Андреева Васса Федотова

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
02.04.1899
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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