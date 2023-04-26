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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Иванова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Монахова Елена Петровна
Отец ребёнка: Д. Окуловка Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Отец ребёнка: Д. Окуловка Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно