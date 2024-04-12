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Андреева Васса Федотова

Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Федотов Евгений Васильевич

Мать: Федотова Анна Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
02.11.1883

Муж: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1885

Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1886

Дочь: Евдокия Лукьяновна

Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1889

Дочь: Матрена Лукьяновна

Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1892

Дочь: Мария Лукьяновна

Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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