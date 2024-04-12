Андреева Васса Федотова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Федотов Евгений Васильевич
Мать: Федотова Анна Ивановна
Бракосочетание
02.11.1883
Рождение ребёнка
17.04.1885
Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Рождение ребёнка
01.08.1886
Дочь: Евдокия Лукьяновна
Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Рождение ребёнка
01.11.1889
Дочь: Матрена Лукьяновна
Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Рождение ребёнка
11.02.1892
Дочь: Мария Лукьяновна
Отец ребёнка: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Смерть
Неизвестно