Федотова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1861
Сын: Федотов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Андреева Васса Федотова
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
10.03.1867
Сын: Федотов Алексей Евгеньевич
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Федотов Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1879
Сын: Федотов Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1881
Дочь: Паршкова Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
11.06.1883
Дочь: Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Матрена Евгеньевна
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно