Федотова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Федотов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Андреева Васса Федотова

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1867

Сын: Федотов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Сын: Федотов Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1879

Сын: Федотов Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1881

Дочь: Паршкова Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1883

Дочь: Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Матрена Евгеньевна

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1888

Сын: Федотов Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Федотов Евгений Васильевич

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Евгений Васильевич

Смерть
Неизвестно
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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