Паршкова Татьяна Федотова
Место рождения
Дата рождения12.01.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1881
Отец: Федотов Евгений Васильевич
Мать: Федотова Анна Ивановна
Бракосочетание
19.?.1901
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1906
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Паршков Иван Ефимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1908
Отец ребёнка: Паршков Иван Ефимович
Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно