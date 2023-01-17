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Паршкова Татьяна Федотова

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Место рождения

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

12.01.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1881

Отец: Федотов Евгений Васильевич

Мать: Федотова Анна Ивановна

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
19.?.1901

Муж: Паршков Иван Ефимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1906

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Паршков Иван Ефимович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1908

Сын: Паршков Алексей Иванович

Отец ребёнка: Паршков Иван Ефимович

Деревня Панихидинка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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