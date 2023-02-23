д. Окуловка Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Иванова Варвара Петровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Монахова Елена Петровна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович
Мать ребёнка: ?
Смерть
До 1883