д. Окуловка Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдид. Окуловка Петр Андреевич

д. Окуловка Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Иванова Варвара Петровна

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Монахова Елена Петровна

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Андреев - Антропов - Ремезов Лука Петрович

Мать ребёнка: ?

Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
До 1883
Окуловка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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