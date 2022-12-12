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Филатов Лаврентий Егорович

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Место рождения

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

20.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Филатов Егор Назарович

Мать: Филатова Дарья Михайловна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.11.1872

Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Филатов Никита Лаврентьевич

Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Филатова Федосья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.

Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна

Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Ирина Абрамовна

Смерть
20.05.1905 ст.
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Похороны
22.05.1905 ст.
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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