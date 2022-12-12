Филатов Лаврентий Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти20.05.1905 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: Филатов Егор Назарович
Рождение ребёнка
22.11.1872
Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Филатов Никита Лаврентьевич
Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Филатова Федосья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.
Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна
Мать ребёнка: Филатова Ирина Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филатова Ирина Абрамовна
Смерть
20.05.1905 ст.
Похороны
22.05.1905 ст.
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область