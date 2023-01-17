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Филатов Никита Лаврентьевич

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Место рождения

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Филатов Лаврентий Егорович

Мать: Филатова Ирина Абрамовна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1896

Жена: Филатова Пелагея Никитична

Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.

Сын: Филатов Евдоким Никитович

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.09.1900

Сын: Филатов Григорий Никитович

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1910

Сын: Филатов Андрей Никитович

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Филатов Игнатий Никитович

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.

Дочь: Филатова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Филатова Анна Никитична

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.12.1914

Сын: Филатов Игнатий Никитович

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.04.1916

Дочь: Филатова Ирина Никитична

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Филатов Степан Никитович

Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
После 1918
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