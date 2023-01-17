Филатов Никита Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Бракосочетание
1896
Дальнерусаново, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1899 ст.
Сын: Филатов Евдоким Никитович
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
19.09.1900
Сын: Филатов Григорий Никитович
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Между 1900 и 1910
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Филатов Игнатий Никитович
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
12.12.1910 ст.
Дочь: Филатова Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Филатова Анна Никитична
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
12.12.1914
Сын: Филатов Игнатий Никитович
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
24.04.1916
Дочь: Филатова Ирина Никитична
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Филатова Пелагея Никитична
Смерть
После 1918