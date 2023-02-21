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Филатов Егор Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Филатов Назар Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Филатова Мария Егоровна

Мать ребёнка: Филатова Дарья Михайловна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Филатов Лаврентий Егорович

Мать ребёнка: Филатова Дарья Михайловна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Филатов Алексей Егорович

Мать ребёнка: Филатова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Дарья Михайловна

Смерть
После 1858
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