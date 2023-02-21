Филатов Егор Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Филатов Назар Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Филатова Мария Егоровна
Мать ребёнка: Филатова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Филатов Лаврентий Егорович
Мать ребёнка: Филатова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Филатова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858