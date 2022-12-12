Филатов Назар Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Отец: Филатов Антон
Рождение ребёнка
Около 1826
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Филатов Алексей Назарович
Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Филатова Афимья Назаровна
Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Филатова Мария Назаровна
Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Филатов Гавриил Назарович
Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Вторая жена
Смерть
После 1858