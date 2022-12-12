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Филатов Назар Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Филатов Антон

Мать: Филатова Параскева Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Филатов Егор Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Филатов Игнат Назарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Филатов Алексей Назарович

Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Филатова Афимья Назаровна

Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Филатова Мария Назаровна

Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Филатов Гавриил Назарович

Мать ребёнка: Филатова Акулина Федоровна

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Акулина Федоровна

Вторая жена
Смерть
После 1858
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