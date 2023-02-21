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Филатова Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Филатова Мария Егоровна

Отец ребёнка: Филатов Егор Назарович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Филатов Лаврентий Егорович

Отец ребёнка: Филатов Егор Назарович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Филатов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Филатов Егор Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Егор Назарович

Смерть
После 1858
Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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