Филатова Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Филатова Мария Егоровна
Отец ребёнка: Филатов Егор Назарович
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Филатов Лаврентий Егорович
Отец ребёнка: Филатов Егор Назарович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Филатов Егор Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858