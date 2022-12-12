Филатова Ирина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1872
Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Филатов Никита Лаврентьевич
Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Филатова Федосья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.
Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890