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Филатова Ирина Абрамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1872

Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Филатов Никита Лаврентьевич

Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Филатова Федосья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.11.1890 ст.

Дочь: Филатова Екатерина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Филатов Лаврентий Егорович

Исаково, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Лаврентий Егорович

Смерть
После 1890
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