Накоренко Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Накоренко Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Накоренко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Накоренко Иван Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Накоренко Никита Иванович

Отец ребёнка: Накоренко Иван Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Накоренко Иван Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Накоренко Симон Иванович

Отец ребёнка: Накоренко Иван Яковлевич

Пологи-Вергуны, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Накоренко Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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